Son dakika: MSB’de Afganistan toplantısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Önceliğimiz personelin güvenliği

Öte yandan bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi.





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