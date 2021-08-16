Azzam Tamimi A Haber’de Taliban’ın yeni planını açıkladı! Taliban ne yapmak istiyor?

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tamimi, "Biz bunun olacağını bekliyorduk sadece bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Beklentimizden daha hızlı gelişti. ABD'nin de Afganistan'ın durumu hakkında görüşmeler yaptığını biliyoruz. Buradaki güç bir anda arttı. ABD'nin Kabil'deki güçlerini çekmesiyle birlikte bu olay daha hızlı gerçekleşti." şeklinde konuştu.