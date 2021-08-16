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Azzam Tamimi A Haber'de Taliban'ın yeni planını açıkladı! Taliban ne yapmak istiyor?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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Azzam Tamimi A Haber’de Taliban’ın yeni planını açıkladı! Taliban ne yapmak istiyor?

Siyasi analist Azzam Tamimi A Haber'de TalibanKabil'i ele geçirmesini değerlendirdi. ABD'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'den çekilmesiyle Taliban'ın hızlı ilerlediğini belirten Tamimi, "Taliban çizilen imajı düzeltmek için uğraşıyor" dedi.

A Haber canlı yayınına bağlanan Siyasi analist Azzam Tamimi, Taliban'ın beklenen sonu ABD'nin geri çekilmesiyle hızlandırdığını vurguladı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tamimi, "Biz bunun olacağını bekliyorduk sadece bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. Beklentimizden daha hızlı gelişti. ABD'nin de Afganistan'ın durumu hakkında görüşmeler yaptığını biliyoruz. Buradaki güç bir anda arttı. ABD'nin Kabil'deki güçlerini çekmesiyle birlikte bu olay daha hızlı gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Taliban'ın dünyadaki imajını temizlemeye çalıştığını belirten Siyasi analist Azzam Tamimi, "Taliban özellikle 2001'den itibaren kadınlara iyi davranmadıklarını görüyoruz. Eğitim alanında haklar tanımadıklarını gördük. Onların da söylemlerinin geliştikleri belli. Afgan halkını sakinleştirecek, ABD'nin çizdiği imajı, canavar gibi tanıtılma imajını değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

A Haber canlı yayınında son durumu değerlendiren Tamimi şu ifadelere yer verdi;

"Afganistan'daki insanlar sadece ABD'nin kuvvetlerinden oluşmuyor. 90'larda insanlar Taliban'ı nasıl karşıladıysa bugün de öyle karşıladı. Özellikle Mücahitlerin gelişiyle karşılandılar. İnsanlar o zaman Taliban'ı barışçıl bir şekilde karşılamıştı. Afganistan'daki ABD'liler tarafından yetiştirilen askerle ABD'ye bağlı değildi."

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