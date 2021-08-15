Son dakika: Taliban Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti
Son dakika haberine göre Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban ise, Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceğini duyurdu. Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağı duyuruldu. ABD ordusu Afganistan'ın başkenti Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Kabil'i ele geçiren Taliban, hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceğini duyurdu. Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Polise silah kullanma yetkisi verildi. Taliban tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünün ele alındığı duyuruldu.
ABD'nin bölgeden çekilmesi ile ilerlemesi hız kazanan Taliban, ülkenin kilit eyaletlerini birer birer ele geçiriyor. Taliban ülkenin başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. Afganistan'ın başkenti Kabil düşmek üzere...
CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ
Afganistan'ın başkenti Kabil merkezli TOLONews kanalının haberine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti. Haberde, yardımcılarının da Gani ile beraber ülkeyi terk ettiği ifade edilirken; Gani'nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtildi.
TALİBAN SÖZCÜSÜ: KADIN HAKLARINA SAYGI DUYACAĞIZ
Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'daki mevcut durum ve Taliban'ın izleyeceği politikaya ilişkin BBC'ye konuştu.
Sözcü Şahin, Taliban'ın kadınlar ve kızlar hakkındaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya ilişkin, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var." açıklamasında bulundu.
Şahin, kadınların evden tek başına çıkmalarına da izin verileceğini sözlerine ekledi.
Taliban Sözcüsü, özellikle Kabil'de halka mallarının ve canlarının güvende olduğunu garanti ettiklerini belirterek, "Barışçıl bir iktidar geçişi bekliyoruz. Şehir ve güç, Afganistan İslam Emirliği'ne verilmeli, daha sonra gelecekte tüm Afganların katılımının olacağı kapsayıcı bir Afgan İslami hükümetine sahip olacağız." şeklinde konuştu.
"Afganistan halkı, Taliban tarzı şeriat yasalarına göre yaşamayı beklemeli mi?" sorusu üzerine Şahin, "Elbette. Tüm Afganların olacağı kapsayıcı bir İslami hükümet istiyoruz. Afganistan halkının talebi bu." ifadelerini kullandı.
Şahin, ülkede basının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "özgür medyanın olacağını" belirterek, "İslami bir hükümette herkesi eleştirebilecek özgür bir medyanın olması çok önemli. Ancak karakter suikastinden kaçınmaları gerekir." dedi.
Afganistan'ı terk eden Afgan halkına ilişkin de Şahin, "Kimse ülkeyi terk etmemeli. Tüm yeteneklere ve kapasiteye ihtiyacımız var, hepimizin ülkede kalması ve katılması gerekiyor." diye konuştu.
AFGAN HEYETİ KATAR'A GİDECEK
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu Afgan hükümetinden oluşan bir heyet, Taliban temsilcileriyle görüşmek üzere bugün Katar'a gidecek.
Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu. Taliban daha sonra yaptığı açıklamada, yönetimi barışçıl bir şekilde devralmak istediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanlığı sarayında Afgan hükümet yetkilileri ile görüştüklerini belirtti.
Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu Afgan hükümetinden oluşan bir heyetin Katar'ın başkenti Doha'da Taliban liderleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmede Afgan temsilciler ve Taliban liderlerinin güç değişimi sürecini değerlendirmesi bekleniyor.
Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Doha'daki görüşmelere ABD'li yetkililer de katılacak.
YÖNETİMİN DEVRİ İÇİN MÜZAKERELERE BAŞLANIYOR
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı.
Mirzakval, Kabil halkına seslendiği konuşmasında "Afganistan İçişleri Bakanı Vekili sıfatıyla tüm emniyet güçlerinin, özel kuvvetlerin ve diğer personelin şehrin güvenliğini sağlamak için farklı yerlerde görevlerini sürdürmelerini emrettim. Halkımız hiç endişe etmesin. Şehirde şu an güvenlik sorunu yok." ifadesini kullandı.
Afganistan İçişleri Bakanı Vekili ayrıca başkentin kenar mahallelerine giren Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını belirterek "Yönetim, barışçıl şekilde geçici idareye teslim edilecek. İktidar geçişi barışçıl şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.
Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi de yayınladığı video mesajında, Kabil'in güvenliğine dair teminat vererek, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin siyasi seçkinlere Taliban ile anlaşmaya varma yetkisi verdiğini ve bir anlaşmaya varılana kadar Kabil'e saldırı olmayacağını dile getirdi.
KABİL'DEN 'KAÇIŞ' TRAFİĞİ
Öte yandan Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.
ABD ELÇİLİĞİNDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
ABD'nin elçilik binasının bulunduğu bölgeden dumanlar yükseliyor. AP tarafından çekilen karelerdeki dumanın nedeninin ise elçilik çalışanlarının 'hassas materyalleri' yok etmesi gösteriliyor.
Zira ABD basını dün, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara bu yönde yazılı bir emir geçtiğini sayfalarına taşımıştı.
ABD TAHLİYE DERDİNDE
ABD ise Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor. Tahliye için gönderilecek ilave asker sayısı 3 binden 5 bine çıkarıldı.
Kararı Başkan Joe Biden yazılı açıklamayla duyurdu. Biden, askerlerin, çalışanları ve ailelerini ülkeden güvenli bir şekilde tahliye edeceğini söyledi.
ABD'NİN KABİL ELÇİLİĞİ: ABD VATANDAŞLARI RİSKE ATILIRSA HIZLA YANIT VERİLECEK
Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e ilerliyor. Ülkedeki birçok önemli kenti ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi, başkentteki dış ülke temsilciliklerini de harekete geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, bölgeye 5 bin asker göndererek ülkede görevli sivil personeli tahliye etme kararı aldıklarını açıkladı. ABD'nin Kabil'deki büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taliban'a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik. Bakan Blinken, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Afganistan için siyasi bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, diğer Afgan liderler ve bölgesel paydaşlarla temasa geçecek" denildi.
ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPAN AFGANLAR DA TAHLİYE EDİLECEK
Elçilikten yapılan açıklamada, bölgeye 5 bin ABD askerinin gönderileceği ve ABD'ye yardım eden ve Taliban nedeniyle risk altında olan Afganların da tahliye edileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Diplomatik, askeri ve istihbarat ekiplerimizin tavsiyelerine dayanarak Başkan Joe Biden, ABD Büyükelçiliği ve diğer müttefik personelinin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verdi. Biden, görevimiz sırasında bize yardım eden ve Taliban ilerleyişinden dolayı özel risk altında bulunan Afganların da tahliyesine izin verdi."
"GÜÇ KULLANMAYACAĞIZ"
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.
Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
AFGAN ASKERLERİ TALİBAN'A TESLİM OLDU
Afganistan'da 5 bin mahkumun bulunduğu Bagram Hava Üssü'ndeki Afgan hükümeti askerlerinin Taliban'a teslim olduğu bildirildi.
Afgan bir yetkili, Bagram Üssü'ndeki Afgan askerlerinin Taliban'a teslim olduğunu açıklarken, üsteki mahkumların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de TRT World'e yaptığı açıklamada, yetkinin barışçıl devrini ve Kabil'e barışçıl şekilde girmek istediklerini belirterek, "Herkes için genel af ilan edildi." ifadelerini kullandı.
Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.
Mayıs ayından bu yana Taliban ele geçirdiği yerlerde binlerce mahkumu serbest bıraktı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.
Taliban son olarak Son olarak ülkenin dördüncü büyük kenti Mezar-ı Şerif ve Meymene kentlerini almıştı. Afgan ordu güçlerinin örgüte teslim olduğu belirtildi.
Örgüt kente girdikten sonra hapishanedeki tüm mahkumları serbest bıraktı. Eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Mareşal Raşid Dostum ile birlikte güvenli bir yere kaçtıklarını duyurdu.
BM'DEN TALİBAN'A ÇAĞRI
Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da sivillerin ve BM ile diğer yardım kuruluşları çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Afganistan'daki son duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.
"BM durumu yakından izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyor." diyen Laerke, ülke genelinde görev yapan çok sayıda BM çalışanının tahliyesine ilişkin ise bilgi vermedi.
Laerke, BM çalışanlarının güvenliğinden endişe edip etmediklerine ilişkin "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz." ifadesini kullandı.
BM'NİN AFGANİSTAN'DA BÜYÜK VARLIĞI BULUNUYOR
Laerke, dün 13 Ağustos'ta AA'nın sorusu üzerine, Afganistan'da artan güvensizliğe rağmen, BM'nin kesintisiz 70 yıldır bulunduğu ülkede insani yardım çalışmalarına devam etmekte kararlı olduğunu bildirmişti.
Sözcü Laerke, Afganistan genelinde özellikle insani konularda faaliyet gösterenler başta olmak üzere BM'nin çok büyük mevcudiyeti olduğunu vurgulamıştı.
Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.
PAKİSTAN: AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki durumun yakından takip edildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın siyasi uzlaşı için çabaları desteklemeye devam edeceği belirtilerek, "Tüm Afgan tarafların bu iç siyasi krizi çözmek için birlikte çalışacaklarını umuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Afganistan'da ortaya çıkan durumun yakından takip edildiği vurgulanarak, Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliğinin, vatandaşlarına, Afganistan halkına, diplomatik ve uluslararası topluluğa gerekli yardımı yaptığına dikkat çekildi.
RUSYA: ABD'NİN ÜLKE ÜZERİNDE YAPTIĞI DENEYİN SONUCU
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki durumun, ABD'nin ülke üzerinde yaptığı deneyin sonucu olduğunu belirtti.
Zaharova, sosyal medya hesabından Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede oluşan durumun "şaşırtıcı" ve "gerçek" olduğunu kaydeden Zaharova, ABD'nin Afganistan üzerinde deney yaptığını ifade etti.
Zaharova, "Afganistan'da ABD'nin düşünce sürecinin sonucu olan iki gücün yüzleşmesi devam ediyor. Dünya, Washington'un tarihi deneyinin sonucunu dehşetle izliyor." değerlendirmesinde bulundu.
VİLAYET MERKEZLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi.
Taliban'ın bu hızlı ilerleyişi Kabil'de paniğe neden oldu. ABD kentteki elçiliğini boşaltırken, savaştan kaçmak isteyenler kentten tek çıkış yolu olarak kalan Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmeye başladı.
Bilet bulmak için saatlerce havalimanında bekleyen Afganlar, her şeylerini geride bırakarak ülkeden kaçmaya çalışıyor. Kabil dışından gelenler Taliban kontrolünde olmayan yolları kullanabilmek için de ekstra para ödüyor. Afgan ve Türk askerlerinin konuşlandığı havalimanında güvenlik önlemleri arttırılırken, kalabalığın önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
GENERAL RAŞİT DOSTUM'UN EVİ TALİBAN'IN ELİNE GEÇTİ
Taliban dün kuzeydeki Mezar-ı Şerif'i ele geçirmişti. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, General Raşit Dostum'un bu bölgedeki evi de Taliban'ın eline geçti.
Taliban militanlarının Dostum'un evinde çekilen fotoğrafları Twitter'da yayınlandı. Görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
ABD'nin Afganistan'da bulunduğu 20 yıl boyunca Washington'un önemli müttefiki olarak anılan Dostum'dan ise henüz bir açıklama gelmiş değil.
TALİBAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Taliban tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de hastanelerin hizmet vermeye devam edeceği ve acil yardımların girişine izin verileceği belirtildi. Açıklamada, havalimanının da çalışmayı sürdüreceği ifade edildi.
2021'DE 1659 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.
Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.
BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.
TALİBAN KABİL'İ ALIRSA NE OLUR?
Kabil Taliban'ın eline geçerse ne olur? Bölgede son durum ne? Araştırmacı Settar Mengli, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kabil'de uluslararası arenanın da açıklamalarına göre eğer zorla hükümet kurulur yani zorla Kabil'e girilirse askeri güç kullanılırsa Taliban yönetiminin uluslararası arena tarafından tanınmayacağına dair haberler yayınlandı. Bunu halk olarak Taliban'ın Kabil'e askeri bir müdahale ile girmeyeceğine dair söylentiler var. Ama aynı zamanda halkın arasında gerçekten de çok ciddi endişeler bulunmakta. Halk insanlar bir çıkış yolu arıyor bu da bir gerçek.
ABD VE İNGİLTERE'DEN ASKER
Son açıklamalara göre Amerikan yönetiminin Afganistan'a son 24 saatte yaklaşık 3 bin asker göndereceğine dair ve aynı zaman İngiltere'nin de yaklaşık 600 asker kendi sivil kuruluşlarının buradan çıkması için buraya gönderdiğine dair raporlar var. Bunun yanında aynı zamanda açıklamalara göre Afganistan'dan diplomatik temsilciliklerinin hiçbir zaman çekilmeyeceklerine dair de söylentiler bulunmakta.
AFGAN ORDUSUNDAKİ BAZI ASKERLER FİRAR MI ETTİ?
An itibariyle baktığımızda Afgan ordusunun motivasyonunun gerçekten düştüğünü görüyoruz. Son 2 saat içerisinde Logar vilayeti Taliban savaşçılarına teslim oldu ve Logar'daki emniyet güçlerinin tamamen Taliban'a teslim olduğuna dair haberler aldık.
CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI'NIN KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.
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