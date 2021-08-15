Son dakika: Taliban Afganistan’ın başkenti Kabil’e girdi! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk etti

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile ilerlemesi hız kazanan Taliban, ülkenin kilit eyaletlerini birer birer ele geçiriyor. Taliban ülkenin başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. Afganistan'ın başkenti Kabil düşmek üzere...

CUMHURBAŞKANI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil merkezli TOLONews kanalının haberine göre, Cumhurbaşkanı Gani, ülkeyi terk etti. Haberde, yardımcılarının da Gani ile beraber ülkeyi terk ettiği ifade edilirken; Gani'nin ülkedeki krizi çözmek üzere delegelere yetkilerini devrettiği belirtildi.

TALİBAN SÖZCÜSÜ: KADIN HAKLARINA SAYGI DUYACAĞIZ

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Afganistan'daki mevcut durum ve Taliban'ın izleyeceği politikaya ilişkin BBC'ye konuştu.

Sözcü Şahin, Taliban'ın kadınlar ve kızlar hakkındaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya ilişkin, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var." açıklamasında bulundu.

Şahin, kadınların evden tek başına çıkmalarına da izin verileceğini sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü, özellikle Kabil'de halka mallarının ve canlarının güvende olduğunu garanti ettiklerini belirterek, "Barışçıl bir iktidar geçişi bekliyoruz. Şehir ve güç, Afganistan İslam Emirliği'ne verilmeli, daha sonra gelecekte tüm Afganların katılımının olacağı kapsayıcı bir Afgan İslami hükümetine sahip olacağız." şeklinde konuştu.

"Afganistan halkı, Taliban tarzı şeriat yasalarına göre yaşamayı beklemeli mi?" sorusu üzerine Şahin, "Elbette. Tüm Afganların olacağı kapsayıcı bir İslami hükümet istiyoruz. Afganistan halkının talebi bu." ifadelerini kullandı.

Şahin, ülkede basının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "özgür medyanın olacağını" belirterek, "İslami bir hükümette herkesi eleştirebilecek özgür bir medyanın olması çok önemli. Ancak karakter suikastinden kaçınmaları gerekir." dedi.

Afganistan'ı terk eden Afgan halkına ilişkin de Şahin, "Kimse ülkeyi terk etmemeli. Tüm yeteneklere ve kapasiteye ihtiyacımız var, hepimizin ülkede kalması ve katılması gerekiyor." diye konuştu.