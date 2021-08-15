Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş Afganistan açıklaması

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle ülkede bulunan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarımızla ilgili gerekli telkinlerde bulunmuştuk." dedi.

Çavuşoğlu, bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduklarını kaydederek, "Büyükelçiliğimize ve Konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu an da topluyoruz, değerlendiriyoruz. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla dönmek isteyen vatandaşların Türkiye'ye geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, ülkede kalmak isteyen, Afganlarla evli ya da işinden dolayı kalmak isteyen Türk vatandaşlarının olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, vatandaşların güvenliği ve huzuru için ilgili makamlarla Afganistan'daki kişi ve makamlarla temaslarının devam ettiğini vurguladı.