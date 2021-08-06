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İşte yangın provokatörlerinin gerçek yüzü! Oynadıkları oyun hep aynı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 06.08.2021 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021
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İşte yangın provokatörlerinin gerçek yüzü! Oynadıkları oyun hep aynı

Türkiye orman yangınlarında 10. güne girdi. Devlet ve millet alev kapanlarını söndürmek için seferber oldu. Görevlilerin canını hiçe sayarak ateşlerin ortasına daldığı yangın bölgelerinde sosyal medya simsarları devreye girdi. Sözde devleti zayıf gösterip halkı galeyana getirmek için gerçekler örtbas edildi. Karalama ve provokasyon peşinde koşanların gerçek yüzleri de tek tek ifşa oluyor. Twitter'da 'Sade Vatandaş' hesabı üzerinden paylaşılan bir video büyük tepki toplamıştı. Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kadının 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' şeklinde sözler söylediği görülürken arkasında bir itfaiyenin olması ve havadan helikopterin geçmesi dikkat çekmişti. Hesap sahibi ve kadının suç dosyalarının kabarık olduğu belirlenirken videodaki kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere Türkiye'de peş peşe meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye balta vurmak için sosyal medya üzerinden çeşitli provokasyon ve karalama içerek paylaşımlar yapılıyor.

Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.

Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.

Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı belirlendi.

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