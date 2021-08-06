İşte yangın provokatörlerinin gerçek yüzü! Oynadıkları oyun hep aynı

Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.

Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.