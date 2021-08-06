İşte yangın provokatörlerinin gerçek yüzü! Oynadıkları oyun hep aynı
Türkiye orman yangınlarında 10. güne girdi. Devlet ve millet alev kapanlarını söndürmek için seferber oldu. Görevlilerin canını hiçe sayarak ateşlerin ortasına daldığı yangın bölgelerinde sosyal medya simsarları devreye girdi. Sözde devleti zayıf gösterip halkı galeyana getirmek için gerçekler örtbas edildi. Karalama ve provokasyon peşinde koşanların gerçek yüzleri de tek tek ifşa oluyor. Twitter'da 'Sade Vatandaş' hesabı üzerinden paylaşılan bir video büyük tepki toplamıştı. Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kadının 'İtfaiye nerede, helikopter nerede' şeklinde sözler söylediği görülürken arkasında bir itfaiyenin olması ve havadan helikopterin geçmesi dikkat çekmişti. Hesap sahibi ve kadının suç dosyalarının kabarık olduğu belirlenirken videodaki kadının gözaltına alındığı öğrenildi.
Bunlardan biri de Antalya Gündoğmuş'ta bir aracın içerisinden çıkan kadının 'Nerede itfaiye, nerede helikopter' şeklinde sözleriyle yayınlanan video oldu. Video, 'Sade Vatandaş' isimli bir Twitter hesabı üzerinden sosyal medyaya servis edildi.
Videoda 'yardım gelmiyor' diye bağıran kadının hemen önünde bir itfaiyenin olduğu, havadan ise yangına müdahale için geçen bir helikopterin görülmesi dikkat çekiyor.
Yapılan araştırmalar sonucu, kadının 42 yaşındaki Yeliz T. olduğu, Manavgat'ta ikamet ettiği belirlendi. Yeliz T.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Hakkında 'İftira', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Zehirleme' suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı. Kadın video ardından gözaltına alındı.
Yine videoyu servis eden hesap 'Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Güzel Koyuncu'nun de hakkında 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Tehdit', 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' işlem yapıldığı belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman başlar? Kredi ve Yurtlar Kurumu...
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası Toplantısı faiz kararı belli oldu mu?
- Adli tatil ne zaman, ayın kaçında bitiyor? Adli tatil hangi tarihte bitecek?
- Bir Zamanlar Çukurova'da yeni dönemin ayak sesleri! Tansiyon dibe vuracak! Çok konuşulacak isim...
- Sıfır araba fiyatları ters yüz oldu! En ucuzları listelendi! 160, 189, 210.000 TL'ye kadar Opel, Renault fiyatları...
- Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?
- Emeklilik için ikinci şans! 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödemesi olanlar dikkat! Maaş almak...
- PMYO polislik başvuruları ne zaman başlayacak? 28. Dönem PMYO başvuru tarihi açıklandı mı? İşte şartlar...
- İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımları başladı mı? Başvuru şartları...
- Kamu ve taşeron zammı için kritik tarih: 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Seyyanen zam...
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 7-8 Ağustos KPSS Alan Bilgisi sınavına girerken yanında bulunması gerekenler neler?