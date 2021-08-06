Son dakika: Muğla Datça’da peş peşe 4,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; Datça'nın 58 kilometre açığında gerçekleşen depremin derinliği 16 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak kaydetti.

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 13.52'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER

2021.08.06 12:22:33 36.2818 27.0385 6.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 12:20:36 36.2625 27.0985 18.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 12:16:48 36.3137 27.0162 7.6 -.- 4.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 12:06:05 36.2703 27.0795 23.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 12:04:05 36.3578 27.1517 10.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 11:59:56 36.3140 27.1958 7.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 11:28:25 36.2392 27.0590 20.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 11:22:49 36.3845 26.9688 9.1 -.- 3.6 3.6 AKDENIZ İlksel

2021.08.06 11:13:51 36.2672 27.0493 9.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 11:09:37 36.2813 27.0298 17.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 10:57:04 38.6783 38.1527 1.4 -.- 3.4 3.4 BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2021.08.06 10:47:44 35.0283 26.8110 19.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 10:38:27 36.2413 27.1455 22.4 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 10:27:26 36.4182 27.1452 14.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 10:25:32 36.1005 27.4673 16.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 10:02:53 36.2063 27.2198 9.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 10:02:34 36.2622 27.2240 8.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 10:00:41 36.3062 27.0850 21.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 10:00:18 36.3350 27.1682 25.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 09:46:16 39.0363 35.8505 5.3 -.- 1.7 -.- PALAS-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.08.06 09:41:47 36.2253 27.1262 14.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 09:34:10 36.3635 27.1845 18.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 09:32:43 35.9060 27.2468 7.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 09:30:34 36.3383 27.0817 5.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 09:16:40 36.3313 27.0512 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 09:14:11 36.3523 27.1408 14.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.08.06 09:13:02 36.3125 27.1162 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.08.06 09:02:19 36.3593 27.0045 10.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel