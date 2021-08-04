Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Muğla ve Antalya'da yangından etkilenen vatandaşların son durumunu açıkladı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangın bölgelerinde yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, orman yangınlarından etkilenen vatandaşlardan Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 kişinin tedavisine devam edildiğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından, yangınlardan etkilenen vatandaşların sağlık durumu ile bölgedeki personel sayısına ilişkin bilgileri paylaştı.
Antalya'da 704 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, "Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Muğla'da ise 450 kişinin taburcu olduğunu, 10 kişinin tedavisine devam edildiğini belirtti.
Bölgedeki felakette bir can kaybı yaşandığını anımsatan Koca, "61 ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız." bilgisini paylaştı.
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