Son dakika: Çıkarma gemileriyle müdahale edildi! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından konu hakkında yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimizin çıkarma gemilerinden; Ç-151, Ç-155 ve TCG KAŞ (karakol botu) Ören/Gökova Körfezinde, Ç-153 ve Ç-154 Delikliyol/Hisarönü Körfezinde, Ç-147 Turunç/Marmaris'te karayolu ulaşımı olmayan alanlarda denizden yangına müdahalede bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

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