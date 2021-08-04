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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Muğla'daki yangın hakkında açıklama! Ören ve Milas'a sevk edildiler

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Muğla'daki yangın hakkında açıklama! Ören ve Milas'a sevk edildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'da devam eden yangınlara karşı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bölgedeki ihtiyaçlar için Ören ve Milas'a bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yangınlara yapılan müdahaleler hakkında bildi verdi.

Bakanlık, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisinin sevk edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç hâlinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." denildi.

Denizden tahliyeye MSB'den destek DENİZDEN TAHLİYEYE MSB'DEN DESTEK

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