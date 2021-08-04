Mersin’de yangın çıkarmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Feke ilçesi Akoluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.