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Mersin'de yangın çıkarmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Mersin’de yangın çıkarmaya çalışan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika haberi... Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Yenişehir ilçesi D-400 kara yolunda otların tutuşturularak yangına sebebiyet verilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla K.Ş. ve B.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Ş. tutuklandı, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Feke ilçesi Akoluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

AZERBAYCAN'DAN YENİ EKİP GELDİ

Azerbaycan'dan 150 kişilik ikinci ekip de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Muğla'ya geldi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekip, Menteşe ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Milli Piyango Öğrenci Yurduna giriş yaptı.

Burada hazırlıklarını tamamlayan Azeri uzmanlar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde iki gruba ayrılarak, Kavaklıdere ve Menteşe ilçesindeki yangın bölgelerine sevk edildi.

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