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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sikorsky helikoptere su sepeti takıldı! Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Sikorsky helikoptere su sepeti takıldı! Milas’ta yangın söndürme filosuna katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatı bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takılıp Milas'taki yangın söndürme filosuna katıldığını, "Jandarma'nın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk!" notuyla paylaştı.

Bakan Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma'nın yeni başarısı. Tarihimizde bir ilk! Jandarma Teşkilatımız bünyesindeki, Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: Tarihimizde bir ilk! BAKAN SOYLU: TARİHİMİZDE BİR İLK!

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