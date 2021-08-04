Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye’de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?

Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muğla'da devam eden yangınlar neticesinde termik santral hakkında detaylar merak edilmeye başladı. Termik santrallerle ilgili aramalar günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var?

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu harekette elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.