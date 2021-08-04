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Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye’de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?

Termik Santral nedir, ne işe yarar? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Türkiye'de 8 gündür devam eden orman yangınları için söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'da devam eden orman yangını nedeniyle Milas'ta termik santralin yanma tehlikesi gündem oldu. Vatandaşlar yangının santrale ulaşması durumunda olacakları merak ediyor. İşte, Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?

Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Muğla'da devam eden yangınlar neticesinde termik santral hakkında detaylar merak edilmeye başladı. Termik santrallerle ilgili aramalar günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte, Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var?

TERMİK SANTRAL NEDİR?

Termik santraller ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmaktadır. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu harekette elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Mevcut sorunların analizi, performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanında bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Enerji sektöründeki sürdürülebilirliğin devamlılığı açısından, yıllardır süregelen dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin yerli sanayimize kazandırılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Çalışma Alanları:

•Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

•Isı depolama sistemleri

•Kömür yakıtlı buhar kazanlarında oluşan cüruflanmanın giderilmesi

•Kazan tasarımı

•Termik santral modernizasyon ve yenilenme

•Termik Santrallerde emreamadeliği düşüren sebeplerin araştırılması

•Performans görüntüleme sistemleri

•Simülasyon ve modelleme

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını ancak santralin kullanılamaz hale geleceğini belirtiyor. Bu da elektrik kesintileri yaşanacağına işaret ediyor.Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı yapılan açıklamalar arasında.

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