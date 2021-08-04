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Son dakika | Van'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 04.08.2021 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021
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Son dakika | Van’da terör örgütü PKK’ya operasyon: Silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Van'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

SON DAKİKA: Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Taşlıyazı kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla gerçekleştirilen operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, av tüfeği, bir miktar fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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