Son dakika: Başkan Erdoğan'a yangın brifingi! Yangınlar hakkında bilgi aldı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinde yangınlar hakkında bilgi aldı. İşte tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınlar hakkında bilgi aldığı anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki kriz merkezinde yangınlar hakkında bilgi aldı.
Tüm kurumların seferber olduğu Türkiye'deki yangınları yakından takip eden Başkan Erdoğan son gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Ankara'daki kriz merkezinde konuyu değerlendiren Başkan Erdoğan'a yangın brifingi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınlar hakkında bilgi aldığı anlar...
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