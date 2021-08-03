Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Türkiye'deki yangınlar için devletin her kademesini seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalif kesim tarafından kasıtlı olarak hedef gösterildi. Başkan Erdoğan'ın mücadelesine destek veren on binlerce sosyal medya kullanıcısı #SeninleyizReis hashtag'ine paylaşımda bulundu.