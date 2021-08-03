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Haberler Galeri Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Türkiye'deki yangınlar için devletin her kademesini seferber eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhalif kesim tarafından kasıtlı olarak hedef gösterildi. Başkan Erdoğan'ın mücadelesine destek veren on binlerce sosyal medya kullanıcısı #SeninleyizReis hashtag'ine paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 03.08.2021 12:59 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 12:59
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Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde peş peşe alevler yükseldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan anında devreye girerek devletin tüm kurumlarını seferber etti.

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Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın mücadelesine rağmen muhalefet destek olmak yerine iftira atmayı seçti. Başkan Erdoğan önderliğinde yangınlar için seferber olan devletin tüm kurumları hedef gösterildi.

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Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

#SENİNLEYİZREİS

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yangınlara karşı göstermiş olduğu mücadelesine algı operasyonu düzenleyenlere sosyal medya kullanıcıları 'dur' dedi.

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Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

Sosyal medya platformu Twitter'de başlatılan #SeninleyizReis hashtag'ine kısa sürede on binlerce paylaşım yapıldı.

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Türkiye Başkan Erdoğan'ın mücadelesine sessiz kalmadı! On binlerce #SeninleyizReis paylaşımı

#SeninleyizReis hashtag'i Türkiye gündeminde 1. sıraya çıktı.