Tekirdağ'da koronavirüs aşısına büyük ilgi! Başarı Tekirdağ'ı maviye döndürdü

Söz konusu noktaya ısrarlı çalışan sağlık personeli ve duyarlı Tekirdağlılar sayesinde geldiklerini söyleyen Kalkan, "Tekirdağ nihayet 10 il içerisinde 9'uncu Sırada yerini almış durumda. İlimiz %75 eşiğini geçti ve mavi il oldu. Öncelikle il sağlık müdürü olarak çok mutluyum. Başta emeği geçen bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımıza da gösterdikleri duyarlılık ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. En iyi, iyinin düşmanıdır. Biz hız kesmeden bu aşılama sayılarını yukarılara çekmeyi düşünüyoruz. Bilindiği üzere Tekirdağ'ımızın nüfusu 1 Milyon 80 bin civarındadır. Biz dün itibari ile 1 Milyon 120 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. 1 doz aşı uyguladığımız kişi sayımız 619 Bin, 2. Dozu uyguladığımız kişi sayısı 418 Bindir ve toplam da 1 Milyon 120 Bin gibi bir sayıya ulaşmış durumdayız" diye konuştu.