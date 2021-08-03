Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan algı operasyonlarına tepki! Bugün birlik olma günü

"VATANDAŞLARIMIZ BİZLERE EVLERİNE NE KADAR KISA SÜREDE KAVUŞABİLECEKLERİNİ SORUYORLAR"

Yangın çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız tırmığıyla, itfaiyecimiz itfaiye aracıyla, ormancımız yine sahada bilfiil çalışıyor. AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Jandarmamız, UMKE'miz tüm ekiplerimiz hep birlikte Antalya'mız için, tüm şehirlerimiz için mücadele ediyor, etmeye de devam edecek. Bugün bir olma günüdür, siyaset yapma günü değildir. Bugün buradaki olaylar üzerinden rant devşirme günü değildir. Bugün su olup yangının üzerine atma günüdür. Harç olup yeni yuva yapma günüdür. İnşallah hep birlikte yangınla mücadelemizi vereceğiz. Bir taraftan hasar tespitlerimizi yapacağız. Bir yandan da vatandaşlarımızın yeni sıcak yuvalarına bir an önce kavuşmaları için gereken adımları atacağız. Biz bu birlik ve beraberlik sayesinde Türkiye'yiz. Bu ruh sayesinde güçlü Türkiye'yiz. Hiçbiriniz endişe etmeyin. En kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bizim için bırakın bir günü bir saat, bir dakika bile önemli. Bu anlayışla bu ruhla sahada bilfiil arkadaşlarımız çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek. Mahalle mahalle, köy köy geziyoruz. Vatandaşlarımız bizlere evlerine ne kadar kısa sürede kavuşabileceklerini soruyorlar. Biz de vatandaşlarımızın tüm zararlarını karşılayana kadar, tüm evlerini yeniden yapana kadar burada olacağız. Çalışmaya da devam edeceğiz."