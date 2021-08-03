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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşım yapıldı. Bakanlığın mesajında en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terör yuvalarının yerle bir edileceğini belirtildi.

Türkiye terörle mücadelesine aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yürüttüğü pek çok bölgede operasyonla teröristlere nefes aldırmıyor.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da üzerinden, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe' operasyonlarına katılan komandoların kareleri paylaşıldı.

MSB'nin terörle mücadeleye ilişkin görüntülü paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."

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