Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz

MSB'nin terörle mücadeleye ilişkin görüntülü paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör yuvalarını yerle bir etmeyi sürdüreceğiz."