Son dakika: Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! 3 Ağustos AFAD son depremler listesi

Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Saat 15.38'de yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.

İlk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

"SON GÜNLERDE ETKİSİ ARTTI"

A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu deprem fırtınası uzun süredir devam ediyor. Ama son günlerde etkisini artırdı. Bölge çok büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip ama sadece bu bölgeye özel olarak konuşacak olursak hissedilebilir depremlerin sayısı çok fazla. Hem sık hem büyük depremler oluyor. Bölgede çok sayıda 4'ün üzerinde de deprem oldu. Bu depremlerin sayısı ve sıklığı bu şekilde devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Bunlar bazen aylarca sürebiliyor. Büyük depremler oluşturmadan bölgede rahatlamalar olabilir ama bunun garantisi yok. Bu bir deprem fırtınası ve bir süre devam edecek. Orta büyüklükteki depremler burada büyük depremin olma ihtimalini azaltıyor. Bölgede enerji boşalıyor.

Ege Denizi depremlerle oluşmuş adalar denizi. Girit ve Rodos'un Akdeniz'e bakan kısımlarında derin bir çukur var. Eğer Denizi'nde büyük bir gerilim var. Bu nedenler Ege'de depremler ve volkanik faaliyetler meydana geliyor. Burdaki depremler hem tektonik hem de volkanik depremler. Eğe Denizi'ndeki depremlerin tsunami oluşturacağına dair güçlü bir tehlike var. Ancak bunu Datça depremi gibi söylemek çok doğru bir ifade olmaz. Bizi ankaramız ve sularımız da ayrı faylar var. Onları konuşmuyoruz. Yunanistan kara sularındaki Siros Adası'nın güneyinde ve batısındaki bir çukurluktan söz ediyoruz. Yani bu bizi uzaktan etkileyen bir deprem fırtınası."