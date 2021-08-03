Son dakika: Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem! 3 Ağustos AFAD son depremler listesi
Son dakika... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem kısa süreli panik yarattı. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 3 Ağustos son depremler listesi...
Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Saat 15.38'de yerin 7.61 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi.
İlk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
"SON GÜNLERDE ETKİSİ ARTTI"
A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu deprem fırtınası uzun süredir devam ediyor. Ama son günlerde etkisini artırdı. Bölge çok büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip ama sadece bu bölgeye özel olarak konuşacak olursak hissedilebilir depremlerin sayısı çok fazla. Hem sık hem büyük depremler oluyor. Bölgede çok sayıda 4'ün üzerinde de deprem oldu. Bu depremlerin sayısı ve sıklığı bu şekilde devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Bunlar bazen aylarca sürebiliyor. Büyük depremler oluşturmadan bölgede rahatlamalar olabilir ama bunun garantisi yok. Bu bir deprem fırtınası ve bir süre devam edecek. Orta büyüklükteki depremler burada büyük depremin olma ihtimalini azaltıyor. Bölgede enerji boşalıyor.
Ege Denizi depremlerle oluşmuş adalar denizi. Girit ve Rodos'un Akdeniz'e bakan kısımlarında derin bir çukur var. Eğer Denizi'nde büyük bir gerilim var. Bu nedenler Ege'de depremler ve volkanik faaliyetler meydana geliyor. Burdaki depremler hem tektonik hem de volkanik depremler. Eğe Denizi'ndeki depremlerin tsunami oluşturacağına dair güçlü bir tehlike var. Ancak bunu Datça depremi gibi söylemek çok doğru bir ifade olmaz. Bizi ankaramız ve sularımız da ayrı faylar var. Onları konuşmuyoruz. Yunanistan kara sularındaki Siros Adası'nın güneyinde ve batısındaki bir çukurluktan söz ediyoruz. Yani bu bizi uzaktan etkileyen bir deprem fırtınası."
SON DEPREMLER (3 AĞUSTOS 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.08.03 15:38:16 36.3828 26.9755 5.4 -.- 5.1 5.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 15:15:35 36.3027 26.9888 17.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 15:07:14 36.3200 27.0810 11.9 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 15:03:10 36.3573 26.9362 10.3 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 14:58:04 36.2877 27.0950 13.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 14:45:11 36.7587 25.3768 17.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.03 14:22:19 36.2902 27.0388 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 13:51:18 35.2190 26.9517 8.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 13:29:04 36.4238 27.1885 9.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 13:23:51 35.2978 26.8893 2.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 13:09:46 36.2960 27.1028 5.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 13:07:01 36.3320 27.1330 1.1 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 13:04:41 36.3085 27.0895 10.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 13:00:04 38.3672 31.9978 13.1 -.- 1.1 -.- COBANKAYA-ILGIN (KONYA) İlksel
2021.08.03 12:55:37 36.3340 27.1655 3.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:50:08 36.3623 27.0910 13.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:46:30 36.3603 27.1908 23.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:43:42 36.3103 27.1397 23.7 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:42:42 36.2685 27.2003 22.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:40:07 36.2803 27.2568 4.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:24:31 36.3530 27.1173 7.5 -.- 3.3 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 12:00:28 36.4093 27.1347 8.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 11:51:08 36.2318 26.9235 23.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 11:48:53 36.3032 27.0867 22.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 10:50:04 36.3232 27.1005 23.8 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 10:35:42 40.7195 30.4640 0.0 -.- 2.1 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2021.08.03 10:19:53 36.3322 27.0050 8.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 10:16:48 36.3997 27.0990 21.7 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 10:14:02 38.9018 39.2658 8.2 -.- 2.2 -.- CAKIRBAHCE-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2021.08.03 09:50:26 36.3722 27.1758 18.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 09:20:12 36.2978 27.0663 8.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 09:05:27 36.3065 27.0305 13.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 08:12:17 37.8800 27.1745 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.03 07:51:41 36.3925 27.0362 9.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 07:33:18 36.4168 27.0945 8.0 -.- 3.0 3.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 06:21:14 36.2725 27.1828 23.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 06:19:17 36.3320 27.0570 19.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 05:11:55 36.3533 27.0327 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
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