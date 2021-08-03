Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 220 itfaiye eri daha yangınla mücadeleye destek verecek ''Biz kardeş Türkiyemiz'in yanındayız''

"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU, GURUR DUYDUK"

Azerbaycan'dan gelen destek ekibini karşılayan bir vatandaş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yangın için yardıma geleceğini öğrendim. Bunu duyar duymaz direkt Sarp Sınır Kapısına geldim. Yaklaşık 10 saattir bekliyorum. Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk" diye konuştu.