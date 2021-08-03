Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 220 itfaiye eri daha yangınla mücadeleye destek verecek ''Biz kardeş Türkiyemiz'in yanındayız''
Yurdun dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla ilgili en güçlü destek pek tabii ki kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Yangınlarla mücadele için Bakü'den yola çıkan 220 kişilik itfaiyeci grubu daha Türkiye'ye geldi. İtfaiye erleri, yangınların yoğun yaşandığı Marmaris'te görev alacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Albay Nazar Bağışov, "Yangınların söndürülmesine tam hazırız. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" ifadelerine yer verdi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından gönderilen 2'nci destek grubu da Türkiye'ye geldi.
"KARDEŞ TÜRKİYE'MİZİN YANINDAYIZ"
Albay Nazar Bağışov, "Biz yangınların söndürülmesine tam hazırız. Bütün alet avadanlıklar yangınların söndürülmesi için özümüzle götürmüşüz ve yangınların söndürülmesine şahsiyet tecrübeli, şahsiyet emektaşlarımızla celp olunmuştur. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız" dedi.
220 İTFAİYECİ DAHA DESTEĞE GELDİ
Yangınlar için uçak ve helikopter desteği de veren Azerbaycan'ın 220 kişilik ikinci destek grubu Artvin'de karşılandı.
"TÜYLERİMİZ DİKEN DİKEN OLDU, GURUR DUYDUK"
Azerbaycan'dan gelen destek ekibini karşılayan bir vatandaş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yangın için yardıma geleceğini öğrendim. Bunu duyar duymaz direkt Sarp Sınır Kapısına geldim. Yaklaşık 10 saattir bekliyorum. Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk" diye konuştu.
Kardeş ülkenin itfaiye erleri Marmaris'te orman kahramanlarına destek olacak.
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