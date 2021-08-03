İtalya, Yunanistan, ABD... 40 ülkede orman yangını! İşte ülke ülke son durum...

Ülkedeki en büyük orman yangını olduğu belirtilen Oregon Bootleg yangını ile Kaliforniya'daki yangınlarında ise şimdiye kadar New York, Los Angeles ve Chicago kentlerinin toplamı büyüklüğünde alan kül oldu.

Yapılan açıklamada mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yangınlara neden olduğu belirtilirken, yangın bölgelerindeki vatandaşlara yangın talimatları verildi.