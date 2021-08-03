Çankırı'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP tepkisi: Siz onlarla bir oldunuz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulunurken vatandaşlarla sohbet etti. Akşener'in Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaf İsa Soydaş Akşener'e "Bizim istediğimiz şu, bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz." ifadelerini kullandı. Akşener ise kendisinin sürekli farklı ithamlarda bulunulduğunu belirtirken, "Ulan ben kimin karar verin artık" dedi.
Meral Akşener, Çankırı'nın Şabanözü ve Eldivan ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.Esnafla sohbet eden Akşener, koronavirüs salgını sürecinden ne kadar etkilendiklerini sordu.
Akşener, Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan, ilçede işlerinin iyi olduğu, işsizlik sorunu olmadığı yanıtını aldı.
DERT DİNLEMEYE BAŞLADIK
Akşener, 20 Ocak 2020'den beri, salgından önce ilçe ilçe esnafı gezdiğini belirterek "Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum, propaganda yapmıyorum, sadece esnafı konuşuyoruz. Genellikle biz pandemiden sonra dert dinlemeye başladık. Çünkü pandemi, insanları eve çekti. Dolayısıyla esnaf zora girdi." dedi.
"SİZ HDP İLE BİR OLDUNUZ"
Şabanözü ilçesinde ziyaret ettiği esnaf İsa Soydaş, "Bizim istediğimiz şu, bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın. Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olmasaydınız daha iyi bir parti olacaktınız." diyerek Akşener'e tepki gösterdi.
"ULAN BEN KİMİM?"
Akşener ise söz konusu tepkiye, "Meral Akşener'e o kadar çok şey denildi ki... Akşener'e 'FETÖ'cü' denildi, en son 'PKK'lı' denildi. Bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'eski İçişleri Bakanı bu da faili meçhulcü' deniliyor. Ulan ben kimim, bir karar verin artık. Benim kim olduğuma bir karar verin." diyerek yanıt verdi.
"PKK İLE İŞ TUTANIN ALLAH BELASINI VERSİN"
"PKK ile iş tuttuysam Allah belamı versin" diyen Akşener, sözlerinin devamında ise, "Hayatında PKK'ya taş atmamış adamlar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin İçişleri Bakanıydım. Şunu söyleyeyim, PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını versin." ifadelerini kullandı.
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