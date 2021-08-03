Çankırı'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP tepkisi: Siz onlarla bir oldunuz

"ULAN BEN KİMİM?"

Akşener ise söz konusu tepkiye, "Meral Akşener'e o kadar çok şey denildi ki... Akşener'e 'FETÖ'cü' denildi, en son 'PKK'lı' denildi. Bırak HDP'liyi 'PKK'lı' denildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'eski İçişleri Bakanı bu da faili meçhulcü' deniliyor. Ulan ben kimim, bir karar verin artık. Benim kim olduğuma bir karar verin." diyerek yanıt verdi.