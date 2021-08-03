Alevlerin arasından sağ kurtarıldı! 6 gün sonra ulaşılan keçi tedaviye alındı
Türkiye'yi derinden sarsan Antalya Manavgat'taki orman yangınında bir mucize daha yaşandı. Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınında tamamen yanan ahırdan bir keçi sağ olarak kurtarıldı.
Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.
İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.
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