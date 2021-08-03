03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Alevlerin arasından sağ kurtarıldı! 6 gün sonra ulaşılan keçi tedaviye alındı

Alevlerin arasından sağ kurtarıldı! 6 gün sonra ulaşılan keçi tedaviye alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
ABONE OL
Alevlerin arasından sağ kurtarıldı! 6 gün sonra ulaşılan keçi tedaviye alındı

Türkiye'yi derinden sarsan Antalya Manavgat'taki orman yangınında bir mucize daha yaşandı. Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınında tamamen yanan ahırdan bir keçi sağ olarak kurtarıldı.

Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.

İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.

A Haber yangın söndürme helikopterinde! A HABER YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE!
400'den fazla Mehmetçik yangınla mücadele ediyor 400'DEN FAZLA MEHMETÇİK YANGINLA MÜCADELE EDİYOR
Muğla'da 4 farklı bölgede yangın kontrol altına alındı MUĞLA'DA 4 FARKLI BÖLGEDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA