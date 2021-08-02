Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

Pakdemirli, her yıl orman yangınlarıyla ilgili yangın mevsimi öncesinde gerekli hazırlıkların yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadele doğaya karşı yapılan ve değişen koşullar içerisinde sürdürülen bir mücadele yöntemidir. Mevcut imkanların yanında değişen koşullar, yangına müdahalenin şeklini, yöntemini ve süresini belirlemektedir. İHA'lardan alınan görüntüler Yangın Yönetim Merkezinde değerlendirilerek, kara ve hava ekiplerimiz yangınlara yönlendirilmektedir. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının planlanması ve uygulanması için her yıl yangın mevsimi öncesinde Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelini kapsayacak şekilde Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı hazırlanmakta ve bu plan çerçevesinde kurumumuz araç, gereç ve personel planlaması yapılmakta. Sezon öncesi personel eğitimleri ve tatbikatlar yapılmaktadır. Bu tatbikatlar öngörülen bir senaryoya göre gerçekleştiriliyor. Ayrıca valilikler tarafından orman yangınlarıyla mücadele komisyonları tarafından kararlar alınarak, il düzeyinde de kamu kurum ve kuruluşlarının yangınlarla ilgili görevleri belirleniyor."