Yanan ormanlar küllerinden yeniden doğdu! 5 milyondan fazla ağaç dikildi
Türkiye'de birçok ilde yanan ormanlık alanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları doğrultusunda yeniden ağaçlandırılan alanlar adeta küllerinden doğdu. Son 8 büyük yangında zarar gören binlerce hektarlık ormanlık alan titiz çalışmalar sonucu büyük bir özveriyle yeniden yeşertildi.
2000 yılından bu yana; İstanbul Heybeliada, Muğla Bodrum-Marmaris-Datça, İzmir Foça Balıkesir Ayvalık, Denizli Buldan, Çanakkale İntepe'de çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çıkan son 8 yangında büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında binlerce hektarlık ormanlık alanı rehabilite etti. Bu kapsamda toplamda 5 milyon 305 bin 950 adet fidan dikildi ve bir ton meşe tohumu ekildi. Yangına karşı dayanaklı olan; Kızılçam, fıstık çamı, yalancı akasya, kara servi gibi ağaçlar tercih edildi.
SON 8 YANGINDA NE YAPILDI?
2000-2020/DENİZLİ-BULDAN
13.07.2000 tarihinde saat 14:15'de orman yangını başlamış, 19.07.2000 tarihinde saat 14:25'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1458.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 2.041.200 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2001-2020/MUĞLA-MARMARİS
18.08.2001 tarihinde saat 15:40'da orman yangını başlamış, 22.08.2001 tarihinde saat 10:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 157 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 210.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2002-2020/MUĞLA-BODRUM
20.06.2000 tarihinde saat 14:30'da orman yangını başlamış, 25.06.2000 tarihinde 14:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 305 hektarlık orman alanı zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 490.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2006-2020/MUĞLA/DATÇA
01.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını başlamış, 11.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Bir yıl içerisinde 150.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2008-2020/ÇANAKKALE-İNTEPE
30.07.2008 tarihinde saat 11:37'de orman yangını başlamış, 12.08.2008 tarihinde saat 11:40'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde; toplam 2.267.000 adet muhtelif ağaç türlerinin fidanları dikilmiştir. Ayrıca bir ton meşe tohumu ekilmiştir.
2017-2020/İZMİR-FOÇA
17.04.2017 tarihinde saat 13:10'da orman yangını başlamış, 26.04.2017 tarihinde saat 17:00'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 98.6 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 109.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2017-2020/BALIKESİR-AYVALIK
17.08.2017 tarihinde saat 16:00'de orman yangını başlamış, 17.08.2017 tarihinde saat 19:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 20 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 10.250 adet fıstık çamı, 7.000 adet yalancı akasya, 6.100 adet kara servi, 10.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.
2020-2021/İSTANBUL-HEYBELİADA
İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.
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