Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: #OrmanınKahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor.

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