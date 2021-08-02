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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu bildirdi

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Giriş Tarihi: 02.08.2021 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarındaki son durumu bildirdi

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak devam eden orman yangınlarının sayısını açıkladı. Bakan Pakdemirli, 6 ilde 13 yangının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: #OrmanınKahramanları'nın 6 ilde, 13 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor.

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