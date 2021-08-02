Ankara'da yangın: Kuş Cenneti bölgesinde yangına ilişkin resmi açıklama
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Kuş Cenneti bölgesinde yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyürken yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti Akçabayır Mevkiinde ağaçlık alanda yangın devam ediyor. Yangına Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi, Beypazarı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme ekipleri müdahale ediyor.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.
KUŞLARIN YUVALARI DA BULUNUYOR
Nallıhan Kuş Cennetinde ki ağaçlık alanda kuşların yuvalarının bulunması herkesi tedirgin ederken yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katlıyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Nallıhan Kuş Cenneti'nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir" ifadelerine yer verdi.
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