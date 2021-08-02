Ankara'da yangın: Kuş Cenneti bölgesinde yangına ilişkin resmi açıklama

KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Nallıhan Kuş Cenneti'nde akşam saatlerinde sazlık ve söğütlük alanda çıkan yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimizin söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince de destek verilmektedir" ifadelerine yer verdi.