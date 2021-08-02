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Kabine toplantısında yeni tedbir kararları! Aşı zorunluluğu getirilecek meslekler neler? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 02.08.2021
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Kabine toplantısında yeni tedbir kararları! Aşı zorunluluğu getirilecek meslekler neler? Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına liderlik edecek. Son bir ayda artış gösteren vakaları kontrol altına almak için yeni tedbirlerin masada olacağı toplantıda belli mesleklerde aşı zorunluluğu getirilmesi ve sadece aşılı öğrencilerin yüz yüze eğitime dahil edilmesi gibi konuların değerlendirileceği belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadelede geçilen kritik dönemde önemli bir kabine toplantısına başkanlık edecek. Hükümet, bayram trafiğinin neden olduğu etki ile tırmanışa geçen günlük vaka sayılarının önce durdurulması, sonra da düşürülmesi için alınacak önlemleri değerlendiriyor. Kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi mesleklere aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi seçenekler masada.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair yaptığı son dakika açıklamasında bayram hareketliliği nedeniyle hızla artan günlük vaka sayılarına dikkat çekip Kabine'de konuyu masaya yatıracaklarını açıklamıştı. Dördüncü dalganın önüne geçilmesi için Türkiye gibi toplumun önemli bölümünü aşılayan ülkelerin önlemlerine bakılacak.

Koronavirüste yeni bir dalganın kırılması için üzerinde durulması beklenen bir dizi önlem gündeme geldi. Kabine bu öneriler ve örneklerini bu toplantıda değerlendirecek.

İşte gündeme gelen yeni önlemler:

AŞI YADA TEST

Kafe ve lokantaların bir daha kapatılması düşünülmüyor. Bunun yerine aşı yaptırmayanlar ile ilgili bazı adımlar atılacak. Bunlar maç, restoran, kafe, AVM, sinema, tiyatro gibi yerlere aşı yaptıranların alınması. Aşı yaptırmayanlar ise kapalı sosyal alanlardan yararlanmak için bir ya da iki gün önce yaptırılan PCR testinin sonucunu göstermesi gerekecek.

BELLİ MESLEKLERE ZORUNLULUK

Belli meslek grupları için aşı zorunluluğu getirilmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Bunlar arasında sağlık çalışanları ve öğretmenler yer alıyor.

OKULLAR NE OLACAK?

Ortaöğretim ile üniversitelerde yüz yüze eğitime aşılı olanların devam etmesi ya da PCR testi istenmesi alternatifleri bulunuyor. Böyle bir durumda aşı yaptırmak istemeyenlere ise online eğitim olanağı sağlanacak.

SÜRE VERİLECEK

Bu tür uygulamalara hemen başlanması beklenmiyor. Önce vatandaşa "bu kısıtlamalar iki hafta sonra uygulanacak" denilerek aşı yaptırması için belli bir süre verilecek. Bu süre sonrasında aşı yapanlara yönelik pozitif ayrım tek tek devreye girecek.

ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Son birkaç gün içinde gelen günlük vaka sayıları umut verici oldu. Bu rakamlara bakarak salgının artış hızında az da olsa bir yavaşlama görüldü.

ÜÇÜNCÜ DOZ SEFERBERLİĞİ

Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını biran önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması gündemde.

UZMANLAR UYARMAYA VE AŞIYA TEŞVİKE DEVAM EDİYOR

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, artan hareketlilik ve aşı hakkında SABAH'a konuştu. Akkoyunlu, "Aşı yüzde yüz koruyucu olan bir şey değil. Aşı, çelik yelek giymek gibi. Çatışma ortamında çelik yelek giyiyorsunuz ama yine de siperden çıkmıyorsunuz.

İşte aşı yapıldıktan sonra da siperden çıkıp gezmemelisiniz, rahatlamamalısınız" dedi. Vaka sayılarının bu dönemde bin altı olmasını beklediklerini ancak 22 binli rakamların çok yüksek olduğunu ifade eden Akkoyunlu, "Zor bir kış" uyarısında bulundu.

Akkoyunlu şöyle dedi:

"Aşı yapıldıktan sonra bir saniye siperden çıkıp lay lay lom gezmiyoruz. Aşı koruyucu bir bariyer olmakla beraber mutlak koruyucu bir önlem değil. İyi bilmek lazım ki hiçbir yöntem mutlak koruyucu ve saf olarak zararsız olamaz. Yan etkisiz olmaması mümkün değil. Suyun bile fazla içildiği zaman yan etkileri vardır. Ama şunu net olarak biliyoruz ki aşılama sonrasında hastalığın geçirilme ihtimali yüzde 90 ila 95 arasında azalıyor. Hastalığı geçirseniz bile yüzde 5-10'luk dilimde olsanız bile hastalığı ağır geçirmenizi engelliyor. Ölüm ihtimalini çok ciddi şekilde aşağı çekiyor. Yani hastalıktan, hastalığın ağır geçirilmesinden, hastalığın öldürücü etkilerinden koruyor.

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