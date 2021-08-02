Son dakika: Konya'daki katliamın katili Mehmet Altun her yerde aranıyor
Son dakika haberine göre: Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı 33 yaşındaki Mehmet Altun'u dağlık arazide arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Özel Timleri, Polis Özel Harekat, iz takip köpekleri ve İHA'lar ile yapılan aramalar gece dahil aralıksız sürüyor.
Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşi cinayette 7 kişiyi öldüren katil zanlısı her yerde aranıyor. Aracını terk ettiği Seydişehir ilçesi yakınlarındaki dağlık araziye kaçtığı değerlendiren katil zanlısı Altun'u bulmak için jandarma Özel Timleri ve Polis Özel Harekat ta aramalara destek veriyor. Ayrıca jandarmanın iz takip köpekleri ve Adana'dan getirilen polis iz takip köpeği de aramalara katıldı.
Katil zanlısının evinde yapılan aramada ele geçirilen kirli kıyafetler de hassas burun köpeklere koklatıldı. Aramalarda kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Katil zanlısının olabileceği değerlendirilen arazide Ankara'dan kalkan gece görüşlü termal kameralı İHA'lar, gece görüşlü dronelar da kullanılıyor.
Yerden de sürekli olarak polis eşliğinde 24 saat boyunca arazi taraması yapılıyor. Bozkır ilçesi doğumlu olan katil zanlısının ilçede yaşayan yakınlarının evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 8 aylık hamile olan eşinin de eşinin psikolojik olarak rahatsızlıkları olduğunu belirterek gözyaşlarını tutamadığı kaydedildi.
AİLENİN TEK FERDİ O GÜN ANKARA'YA GİTMİŞ
Öte yandan 6 çocuk sahibi Dedeoğulları ailesinin İngiltere'de yaşayan oğulları Çetin, Kurban Bayram'ı tatilini geçirmek için Konya'daki ailesinin yanına gelmişti. Çetin Dedeoğulları katliamın olduğu gün öğle saatlerinde ailesiyle vedalaştıktan sonra 14.30 treniyle Ankara'ya gitti. Ukrayna üzerinden yaşadığı İngiltere'ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanında uçağının kalkmasını beklerken acı haberi alan Dedeoğulları tekrar Konya'ya geldi.
Çetin Dedeoğulları, "Ailenin tek hayatta kalan ferdi benim. Havaalanından geri döndüm. Daha önce de ailemize saldırı olmuştu. 50-60 kişi aileme saldırmıştı. Bu saatten sonrası failin yakalanıp, adalete teslim edilmesi ve gerekli cezanın verilmesini istiyorum" dedi.
'BİZİ KİMSE BÖLMEYE KALKMASIN'
Hayatını kaybeden Dedeoğulları'nın akrabası Erol Şan, olayın Türk-Kürt kavgası olmadığını belirterek, "Daha önceki kavga nedeniyle olay yargıya taşınmıştı. Kimisi cezaevine girdi kimisi dışarı çıktı. Bir insan nasıl bu kadar kin biriktirdi de kapıya geldi. Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. 7 insanımızı katletti.
Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor ona da 3 tane kurşun sıkıyor. 20 yıldır ben de Konya'dayım. Devletimiz yanımızdaydı, acımızı paylaştı. Bütün siyasilere de sesleniyorum; işi provokasyona dökmesinler. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz" dedi.
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