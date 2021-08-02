Son dakika: Konya'daki katliamın katili Mehmet Altun her yerde aranıyor

'BİZİ KİMSE BÖLMEYE KALKMASIN'

Hayatını kaybeden Dedeoğulları'nın akrabası Erol Şan, olayın Türk-Kürt kavgası olmadığını belirterek, "Daha önceki kavga nedeniyle olay yargıya taşınmıştı. Kimisi cezaevine girdi kimisi dışarı çıktı. Bir insan nasıl bu kadar kin biriktirdi de kapıya geldi. Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. 7 insanımızı katletti.