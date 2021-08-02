Algı peşinde koşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı!



AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 1982 yılında yapılan bir düzenleme üzerinden orman yangınlarını açıklamak; kasıtlı, sistematik, nefreti körüklemeyi amaçlayan çirkin bir yalan.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Hımm; tanka çıkmaktan ekskavatöre terfi etmiş! Düzenleme 39 yıldır var olan yetkinin Turizm Bakanlığı'yla sınırlandırılması.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız: Sen bu ülke için gerçekten yemin ederim milli bir güvenlik sorunusun kafayı iyice sıyırmış freni patlamış kamyon gibisin. Yazıklar olsun şu düştüğünüz hale bakın göz kalp kararmış kapanmış.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: İnsan kinini insanlığının önüne geçirmeye görsün... 'Yangınları ormanlarda yapılaşmak için iktidar çıkardı!' diyebilecek kadar şirazeniz kaymış! Bu ülkenin başına gelmiş yıkıcı, en büyük doğal felaketsiniz...