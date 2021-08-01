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Kovid-19 hastasından çağrı: Keşke aşı olsaydım! Uyarıları dinlemedim

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Kovid-19 hastasından çağrı: Keşke aşı olsaydım! Uyarıları dinlemedim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 sebebiyle tedavi gören Nurettin Karabük’ün yoğun bakamdaki “Keşke aşı olsaydım. Uyarıları dinlemedim” sözlerini paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastamızın bir çift sözü var. İlki: Covid aşısı olmadım. İkincisi: Keşke olsaydım! Nurettin Karabük 48 yaşında. Covid-19 sebebiyle tedavi görüyor. Virüsü yakınlarına da bulaştırdı. Video, yoğun bakımdaki beşinci gününde çekildi" dedi.

Yoğun bakımda tedavi gören Nurettin Karabük, paylaşılan videoda şu ifadelere yer veriyor:

"Covid aşısı olmadım uyarılara rağmen. Keşke olsaydım. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ricam kendi sağlıkları için bu uyarılara uymalarını rica ediyorum. Ben uysaydım şu an bu hastanede olmayacaktım. Daha sağlıklı evimde oturacaktım. Çocuklarımda oldu, eşimde oldu. O yüzden bütün vatandaşlara ricam, Covid aşısını olsunlar."

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