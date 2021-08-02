Türkiye'nin gözü YAŞ'ta! YAŞ ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura toplantısının konuları neler?

Yüksek Askeri Şura, bu hafta toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kritik toplantının gündeminde terfi ve atama dosyaları var.

Kritik YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi edecek veya emekliye sevk edilecek general ve amiraller belirlenecek.

Yaş haddinin yanı sıra bekleme süresini henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi öngörülüyor.