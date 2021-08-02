İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sosyal medyadaki yurt dışı merkezli operasyona tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarına ilişkin yalan haberlerle ve başlatılan kampanyayla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

"DEVLETİMİZ DİMDİK AYAKTADIR"

35 ildeki 129 yangının 122'sinin kontrol altına alındığı bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye'miz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

"YALANLARI YAYANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYELİM"

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğunun yalan haber olduğunu ifade eden Altun, "Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim." dedi.