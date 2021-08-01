Muharrem İnce'nin Antalya şovuna vatandaştan sert tepki: Fotoğraf çekilmeyle olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

VATANDAŞTAN İNCE'YE SERT TEPKİ: FOTOĞRAF ÇEKİLMEYLE OLMAZ

Alevlerin söndürüldüğü bir noktada poz veren İnce, bölgedeki bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Yanan alanda fotoğraf çektirip ayrılan İnce'ye, vatandaş, "Fotoğraf çekilmeyle olmaz bu iş. İcraat istiyoruz icraat. Ben sakat bir adamım" diye seslendi.