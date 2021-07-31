31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı

CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. fazla uzatma, yap gereğini!" dedi.

CHP'li vekil görevini yapan polise bağırdı. Evraklarını göstermeden bölgeden uzaklaştı. Trafik kontrolü yapan polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu kimlik sordu, duruma sinirlenen Aydoğan, kimlik soran trafik polisini azarlayarak hakaretler yağdırdı.

CHP'li vekil Turan Aydoğan, evraklarını soran trafik polisine hakaret yağdırdı CHP'Lİ VEKİL TURAN AYDOĞAN, EVRAKLARINI SORAN TRAFİK POLİSİNE HAKARET YAĞDIRDI

CHP'li vekil kendisini tanımayan trafik polisine beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın diyerek çıkıştı. Trafik polisine hakaretler yağdıran CHP'li Aydoğan, evraklarını göstermeden bölgeden uzaklaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA