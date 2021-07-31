31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı

Son dakika: İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi. Vali Yerlikaya, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi'deki vatandaşlara çağrıda bulunarak, ''aşı oranımızı yükseltelim'' dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 30 Temmuz itibarıyla toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Birinci doz 7 milyon 648 bin 991, ikinci doz 4 milyon 953 bin 361, üçüncü doz 693 bin 638, toplam 13 milyon 295 bin 990 doz aşı yapıldı. Dün yapılan 240 bin 36 doz aşının 56 bin 766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA