Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 31 Temmuz Cumartesi vaka tablosu

GÜNÜN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.



AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.



EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.