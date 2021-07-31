Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 31 Temmuz Cumartesi vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 259 bin 196 test yapılırken 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı. 79 vatandaşımız ise hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 31 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre, 22 bin 332 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 79 oldu.
Son 1 günde toplam 259 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 107 olarak kaydedildi.
GÜNÜN TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 66,03 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 43,93 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 39,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.
BAKAN KOCA'DAN VATANDAŞLARA MESAJ
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek.'' ifadelerini kullandı.
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