31 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Milletvekili Turan Aydoğan trafik polisine hakaretler yağdırdı

CHP Milletvekili Turan Aydoğan trafik polisine hakaretler yağdırdı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.07.2021 01:57
Güncelleme:31.07.2021 02:05
CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. Polisin "Beyefendi ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim? 650 tane milletvekili var ben tanıyamam ki?" sözlerine CHP'li vekil "TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." sözleriyle yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması sonrası küplere bindi. Görev başındaki polisi azarlayan Aydoğan, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" diyen Aydoğan, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.

"BAKANIN KİMLİĞİNE BAKABİLİYOR MUSUN?"

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM'NİN ALBÜMÜ VAR AL ORADAN BAK"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP'li vekilden polise çirkin sözler
CHP'li vekilden polise çirkin sözler
CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor?
CHP ve HDP Konya'daki katliamın ardından neden bölgeye gidiyor?
Eski Sakarya Valisi Coş'un ölüm sebebi belli oldu
Eski Sakarya Valisi Coş'un ölüm sebebi belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrasında yangınla hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan cuma namazı sonrasında yangınla hayatını kaybeden vatandaşlara dua etti
Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
Yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Çavuşoğlu provokasyon iddialarına A Haber'de yanıt verdi
Çavuşoğlu provokasyon iddialarına A Haber'de yanıt verdi
Vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da polis ekiplerine böyle emir vermişti!
Vefat eden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş 15 Temmuz'da polis ekiplerine böyle emir vermişti!
İçişleri Bakanı Soylu'da Konya'daki katliama ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Soylu'da Konya'daki katliama ilişkin açıklama
7 kişinin öldüğü katliamın sebebini A Haber'de açıkladı
7 kişinin öldüğü katliamın sebebini A Haber'de açıkladı
Türkiye’ye önemli destek
Türkiye’ye önemli destek
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kibir dolu sözler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kibir dolu sözler
Daha Fazla Video Göster