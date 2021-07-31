CHP Milletvekili Turan Aydoğan trafik polisine hakaretler yağdırdı

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. Polisin "Beyefendi ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim? 650 tane milletvekili var ben tanıyamam ki?" sözlerine CHP'li vekil "TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." sözleriyle yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması sonrası küplere bindi. Görev başındaki polisi azarlayan Aydoğan, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" diyen Aydoğan, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.

"BAKANIN KİMLİĞİNE BAKABİLİYOR MUSUN?"

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM'NİN ALBÜMÜ VAR AL ORADAN BAK"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.