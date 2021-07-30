Gezi Parkı olayları davasında Kavala dosyası ile Çarşı davası birleşti!

BAŞKAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMİŞ

Öte yandan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan olarak görevli olan Mahmut Başbuğ'un adli tatil nedeniyle, kendi mahkemesi dahil olmak üzere 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerine geçici olarak görevlendirildiği ve bu nedenle Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onay yazısını hazırladığı heyet içinde yer aldığı öğrenildi. Çarşı Davası'nın avukatları bu karara itiraz edeceklerini duyurdu.