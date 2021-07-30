Gezi Parkı olayları davasında Kavala dosyası ile Çarşı davası birleşti!
Yargıtay, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı dava için kararını verdi. Yargıtay, Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesini onayladı.
Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın, Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine onay verildi.
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.
Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen beraat kararı ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Yargıtay, her iki davanın birleştirilmesini istemişti.
13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İKİ DAVANIN BİRLEŞMESİNE ONAY VERDİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Haziran'da, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Mahkemenizdeki yargılamaya konu iddianamenin mahkemeniz dosyasındaki iddianameden daha eski tarihli olması, mahkemeniz dosyasının daha üst bir kanun yolu incelemesinden geçmiş olması da gözetilerek mahkemenizde birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini" sordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 28 Temmuz'da verdiği kararda, iki dava dosyasının birleştirilmesine muvafakat verdi.
BAŞKAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMİŞ
Öte yandan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan olarak görevli olan Mahmut Başbuğ'un adli tatil nedeniyle, kendi mahkemesi dahil olmak üzere 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerine geçici olarak görevlendirildiği ve bu nedenle Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onay yazısını hazırladığı heyet içinde yer aldığı öğrenildi. Çarşı Davası'nın avukatları bu karara itiraz edeceklerini duyurdu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB takvimi: LGS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS yerleştirmeye esas 1. nakil atamaları...
- Bu ürünler revaçta olacak! 30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda katlanabilir yer kaplamayan ürünler...
- DGS adaylarının gözü ÖSYM'de! 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman başlıyor?
- Yangında okunacak dua: Yangın söndürmek için hangi dua okunur? Yağmur duası okunuşu Arapça-Türkçe
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi
- İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?
- İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen iller arası tayin atama kontenjanları nereden görüntülenir?
- Diyanet'ten önemli hutbe! 30 Temmuz Cuma hutbesi konusu nedir? Yangın ve afetlere karşı...
- Kurtlar Vadisi iddiası bitmiyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
- Erol Özvar kimdir? Prof.Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?
- İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...