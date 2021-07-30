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Gezi Parkı olayları davasında Kavala dosyası ile Çarşı davası birleşti!

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Gezi Parkı olayları davasında Kavala dosyası ile Çarşı davası birleşti!

Yargıtay, Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 kişinin yargılandığı dava için kararını verdi. Yargıtay, Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesini onayladı.

Yargıtay'ın beraat kararlarını bozmasının ardından Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davanın, Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın sanıkları arasında bulunduğu Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine onay verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Kararda Gezi Parkı ile Çarşı davaları arasında bağlantı olduğu vurgulanmıştı.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen beraat kararı ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Yargıtay, her iki davanın birleştirilmesini istemişti.

13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İKİ DAVANIN BİRLEŞMESİNE ONAY VERDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Haziran'da, Çarşı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne "Mahkemenizdeki yargılamaya konu iddianamenin mahkemeniz dosyasındaki iddianameden daha eski tarihli olması, mahkemeniz dosyasının daha üst bir kanun yolu incelemesinden geçmiş olması da gözetilerek mahkemenizde birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğini" sordu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 28 Temmuz'da verdiği kararda, iki dava dosyasının birleştirilmesine muvafakat verdi.

BAŞKAN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLMİŞ

Öte yandan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde başkan olarak görevli olan Mahmut Başbuğ'un adli tatil nedeniyle, kendi mahkemesi dahil olmak üzere 13. ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerine geçici olarak görevlendirildiği ve bu nedenle Çarşı davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin onay yazısını hazırladığı heyet içinde yer aldığı öğrenildi. Çarşı Davası'nın avukatları bu karara itiraz edeceklerini duyurdu.

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