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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Kaç kişi koronavirüs aşısı olmadı?

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması! Kaç kişi koronavirüs aşısı olmadı?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmayanların sayısını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olmayanların sayısını açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060'a indi" ifadelerine yer verdi.

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