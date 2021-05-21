Son dakika: Gezi Parkı davasında yeni gelişme! Osman Kavala için flaş karar

ÇARŞI DOSYASI İNCELENECEK

Mahkeme heyeti ise öncelikle istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına hükmetti. Heyet ayrıca, Gezi olaylarına karışan Çarşı grubu ile bu davanın birleştirilmesi için Çarşı dosyasının incelenmesini kararlaştırdı. Dosya incelendikten sonra birleşmenin uygun görülmesi halinde bu davanın Çarşı davası ile birleştirileceği kaydedildi. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, tüm sanıklar "darbe teşebbüsü", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından beraat etmişti. Mahkeme 35 Çarşı üyesinde 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti. Yargıtay ise geçen 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi saymıştı.