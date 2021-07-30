AK Parti İstanbul’dan yanan ormanlara 200 bin fidan bağışı
Yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde başlatılan fidan bağışı kampanyasına destek yağdı. Sosyal medya hesabından teşekkür metni yayınlayan Kabaktepe, “Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere yurdun farklı noktalarında meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen ormanların yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul Ailesi anlamlı bir kampanyaya imza attı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde, İstanbul'daki ilçe belediyelerine fidan bağışı çağrısında bulunuldu. Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya kapsamında, toprakla buluşturulmak üzere 200 bin fidan bağışı toplandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin fidan bağışı çağrısına İstanbul'daki 24 AK Partili ilçe belediyesi destek oldu.
AK Partili belediyeler toplam 187 bin 500 fidan bağışladı. İstanbul İl Başkanlığı'nın da 12 bin 500 fidan bağışıyla toplam 200 bin fidan rakamına ulaşıldı.
Kısa süre içerisinde temin edilecek fidanlar, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının hemen akabinde yangından etkilenen ormanlık alanlara ekilecek. Böylece yangından etkilenen arazilerin öz hüviyetine uygun bir şekilde ormanlık alan olarak kalması sağlanacak.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kampanyaya destek veren belediye başkanlarına teşekkür eden Kabaktepe, "Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Yakmaktan, yalandan ve terörden beslenenlere inat ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi.
AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle:
"İstanbul İl Başkanlığı 12 bin 500, Bağcılar Belediyesi 20 bin, Üsküdar Belediyesi 20 bin, Gaziosmanpaşa Belediyesi 10 bin, Eyüpsultan Belediyesi 10 bin, Beykoz Belediyesi 10 bin, Bahçelievler Belediyesi 10 bin, Kağıthane Belediyesi 10 bin, Ümraniye Belediyesi 10 bin, Arnavutköy Belediyesi 10 bin, Esenler Belediyesi 7 bin 500, Sultangazi Belediyesi 6 bin, Çekmeköy Belediyesi 6 bin."
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