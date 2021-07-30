AK Parti İstanbul’dan yanan ormanlara 200 bin fidan bağışı

AK Parti İstanbul İlçe Belediyelerinin fidan bağış sayısı ise şöyle:

"İstanbul İl Başkanlığı 12 bin 500, Bağcılar Belediyesi 20 bin, Üsküdar Belediyesi 20 bin, Gaziosmanpaşa Belediyesi 10 bin, Eyüpsultan Belediyesi 10 bin, Beykoz Belediyesi 10 bin, Bahçelievler Belediyesi 10 bin, Kağıthane Belediyesi 10 bin, Ümraniye Belediyesi 10 bin, Arnavutköy Belediyesi 10 bin, Esenler Belediyesi 7 bin 500, Sultangazi Belediyesi 6 bin, Çekmeköy Belediyesi 6 bin."

