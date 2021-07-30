Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na tepki: Devlet adamı olsaydı...

Bana bir telefon geldi. Dediler ki; 'Bir mahallemizde vatandaş toplandı. Şüpheli 3 kişi var. Vatandaş, jandarma ve polisin elinden şüphelileri almak istiyor. Linç etmek istiyor' dediler. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Polise jandarmaya karşı çıkmak. Vatandaşımızı sakinleştirmek için gittim. Biraz siyasi birikimle söz söyleyen de oldu. Tepki gösterenler de oldu. Gergin bir ortamdı. Vatandaşlarımızın arasına girdim. Yaptıklarının doğru olmadığını söyledim. En gergin olan vatandaşlarımız daha sonra diğerlerini sakinleştirmek için bana yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ettim."

"HEPSİYLE SONRADA KUCAKLAŞTIK"

Tepki gösteren göstermeyen hepsiyle sonradan kucaklaştık. Sağduyu hakim oldu. Buradan tüm hemşehrilerimden ve vatandaşlarımdan ricam var; çok tahrikler olacak, devletimize ve güvenlik güçlerine güvensinler. Bu tür provokasyonların amacı milleti birbirine düşürmek. Bu tuzağa düşmesinler. Bu yangının sorumluları bulunacak ve hesabı vurulacak."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Sayın Kılıçdaroğlu bir devlet adamı olsaydı; öncelikle gelip koordinasyon merkezinde bizlerle görüşür, çalışmalar hakkında bilgi alır. Uçaklarla ilgili değerlendirmeleri bugün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bey bir kez daha izah etti. Kiralanan uçaklar da Türk Hava Kurumu üzerinden... Dediğim gibi; gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik.

Kılıçdaroğlu bu devletin gücünü de bilmiyor hayırseverliğini de... Burada turizmciler dahil esnafımız, her bir muhtar arabalarla gelip yardımlar getirdiler. Yurt dışından arayanlar da oldu. Biz bir kampanya başlatmadık.