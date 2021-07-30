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Emniyet Genel Müdürlüğü: Görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Emniyet Genel Müdürlüğü: Görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin olmadığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" denildi.

Açıklamada, ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntülerin, yabancı menşeili bir filmden alındığı ve gerçekmiş algısı oluşturulmaya çalışılarak servis edildiği kaydedildi.

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