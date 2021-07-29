SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 tablosunu açıkladı | 29 Temmuz 2021
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz 2021 tarihine ait 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son tabloya dair önemli mesajlar verdi.
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı, 29 Temmuz 2021 tarihine ait 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama sayılarına ait günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı.
İŞTE RAKAMLAR
Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
İŞTE GÜNÜN TABLOSU (29 TEMMUZ 2021)
BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." dedi.
UYGULANAN AŞI RAKAMLARI
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.
28 TEMMUZ SALI KORONAVİRÜS TABLOSU
27 TEMMUZ SALI KORONAVİRÜS TABLOSU
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24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
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