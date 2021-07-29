SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik Kovid-19 tablosunu açıkladı | 29 Temmuz 2021

İŞTE GÜNÜN TABLOSU (29 TEMMUZ 2021)

BAKAN KOCA'DAN MESAJ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." dedi.

UYGULANAN AŞI RAKAMLARI

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.