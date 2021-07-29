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MİT ve jandarmadan kritik operasyon! Orman yangını çıkarmak için gelen PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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MİT ve jandarmadan kritik operasyon! Orman yangını çıkarmak için gelen PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı

Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı. Öte yandan Manisa Valiliği tarafından düzenlenen operasyona ilişkin açıklama geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

İSTİHBARAT ÜZERİNE OPERASYON BAŞLATILDI

Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, MİT Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Manisa Valiliğinden son gelişmelere dair önemli bir açıklama geldi.

Açıklama şöyle;

"Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde göz altına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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