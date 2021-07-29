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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileterek ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını ifade etmiştir. Sayın Bakanımız, Dendias'a teşekkür etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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