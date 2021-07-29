İzmir'de 28 Şubat zihniyeti hortladı! Başörtülü gence saldıran CHP'li belediye çalışanı çıktı

Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ardından Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi.