HDP'li vekil Yunus Durdu'dan teröristlere servis! Yakalanan PKK'lı suç makinesi çıktı
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu'nun, hem HDP PM üyesi, hem de PKK'nın gençlik yapılanmasının alan sorumlusu olduğu, örgüt adına haraç kestiği belirlendi.
Van'da 2 yıl önce HDP Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan Yunus Durdu hakkında, Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianameye göre, Tatvan'da ağaç keserken yanına gelen 4 terörist, M. A.'nın telefonu ve parasını alıp HPG'nin 5 bin TL ceza kestiğini, 5 gün içinde ödemezse aracının yakılacağını söyledi.
On gün sonra M.A.'yı arayıp Mezopotomya Haber Ajansı'na çağıran Yunus Durdu, "Arkadaşlarımız sana ceza kesmiş. Neden bu parayı ödemiyorsun?" diye hesap sordu.
ÖRGÜTE HARAÇ VERMEYİNCE, SOPALARLA DÖVÜP ARACINI YAKTILAR
M.A'nın "Kimseye borcum yok" diyerek parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Yunus Durdu "Cezan 25 bin TL oldu. Bunu bana ödeyeceksin. Ben YPS Van sorumlusuyum" karşılığını verdi.
On gün sonra sopalarla darp edilen M.A.'nın 6 ay sonra da arabası yakıldı. Olay, örgütün internet sitelerinde "İntikam biriminden işbirlikçilere uyarı", "İntikam birimi işbirlikçileri vurdu" şeklinde yayınlandı.
HEM PKK'NIN GENÇLİK YAPILANMASINDA, HEM HDP'NİN PARTİ MECLİSİNDE
Van ve çevre illerde PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüt mensuplarının evlerinde barındığı ve örgütün gençlik yapılanmasının eylemlerin talimatını verdiği de belirlenen, aynı zamanda HDP Parti Meclisi Üyesi olan Durdu hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Örgütün adını kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 15 yıla kadar hapis istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
- Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...
- Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
- SGK resmen açıkladı! Emeklilik olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
- A101 29 Temmuz kampanyaları neler? A101 marketlerde perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak?
- Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?
- AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...
- Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? Son durum...