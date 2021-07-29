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Son dakika | Antalya'da bir orman yangını daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika | Antalya'da bir orman yangını daha!

Son dakika haberi... Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.

Yangın kontrol altına alındı YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Antalya Manavgattaki yangın güneşi kapattı ANTALYA MANAVGAT'TAKİ YANGIN GÜNEŞİ KAPATTI
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